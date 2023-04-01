Окупанти атакували понад 20 населених пунктів Запорізької області: деталі

Наслідки російського обстрілу

За дві доби російські окупанти атакували 25 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок масованих обстрілів поранення отримали мирні мешканці.

Про це повідомляє ГУ НП у Запорізькій області.

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Населені пункти, які опинилися під ворожим вогнем: Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новояківлівка, Розумівка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Білогір'я, Святопетрівка, Староукраїнка, Затишшя, Полтавка, Новоданилівка, Преображенка, Новодарівка, Мала Токмачка, Чарівне, Ольгівське, Степногірськ, Кам’янське, Малі Щербаки, Степове, Плавні.

"Ворожим вогнем пошкоджено цивільну інфраструктуру, територію кладовища, зруйновано приватні будинки в обласному центрі та селах Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Загалом поліцейські задокументували 76 повідомлень про руйнування", — йдеться у повідомленні.

Дві російські ракети С-300 влучили по території підприємства в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю, пошкоджені вікна, двері та фасади у прилеглих приміщеннях.

Окупанти здійснили ще один обстріл території обласного центру посеред білого дня. Війська рф поцілили ракетою "Іскандер" по території кладовища. Уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено дахи, вікна, двері та господарські споруди приватних будинків, розташованих поруч із місцем влучання.

Внаслідок обстрілу поранено п’ятеро осіб, з них — троє чоловіків та дві жінки.

"Передмістя Запоріжжя також зазнало ворожої атаки. Постраждали цивільна та житлова інфраструктури сіл Розумівка та Нижня Хортиця. Армія рашистів завдала ударів чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". Влучання зафіксовані на територіях приватного сектору, дитячого садочка та фермерського господарства", — йдеться у повідомленні.

Окупанти також здійснили авіаційну атаку на Оріхів. Удар прийшовся по території об’єкта критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє місцевих мешканців.

Усі воєнні злочини задокументовані правоохоронцями.

Нагадаємо, 30 березня, російський противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів по території України, а також зробив понад 20 обстрілів із використанням реактивних систем залпового вогню. Ці атаки не принесли бажаних результатів у бойових діях, але продовжують завдавати шкоди мирному населенню.