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Окупанти атакували Запорізьку область: є поранені

31 березня 2023 16:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки російського обстрілу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 31 березня, російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки постраждали люди.

Про це повідомляє Суспільне Запоріжжя та керівник ОП Андрій Єрмак.

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Деталі

Окупанти атакували місто Оріхів. Противник здійснив обстріл з літака. 

"Двоє цивільних були поранені, один у важкому стані", — розповів Єрмак.

До того ж росіяни обстріляли Комунарський район. 

 "Внаслідок ракетного удару двоє людей зазнали легких поранень, їм на місці була надана медична допомога, від госпіталізації відмовились. В одному з будинків були заблоковані жінка і дитина 2022-го року народження, їх вже звільнили рятувальники. Також пошкоджено три житлові будинки, два будинки частково зруйновані", — повідомила речниця ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська сьогодні, 31 березня, зранку обстріляли кілька сіл під Запоріжжям. Постраждали житлові будинки та місцева ферма.

Також ми писали, що росія вночі завдала ракетної та дронової атаки по місту Харків. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних. 

Додамо, протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель Донецької області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росія вбила щонайменше 1438 жителів регіону.

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