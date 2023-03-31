Окупанти атакували Запорізьку область: є поранені

Наслідки російського обстрілу

Сьогодні, 31 березня, російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки постраждали люди.

Про це повідомляє Суспільне Запоріжжя та керівник ОП Андрій Єрмак.

Читайте також:

Деталі

Окупанти атакували місто Оріхів. Противник здійснив обстріл з літака.

"Двоє цивільних були поранені, один у важкому стані", — розповів Єрмак.

До того ж росіяни обстріляли Комунарський район.

"Внаслідок ракетного удару двоє людей зазнали легких поранень, їм на місці була надана медична допомога, від госпіталізації відмовились. В одному з будинків були заблоковані жінка і дитина 2022-го року народження, їх вже звільнили рятувальники. Також пошкоджено три житлові будинки, два будинки частково зруйновані", — повідомила речниця ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.

Нагадаємо, російські окупаційні війська сьогодні, 31 березня, зранку обстріляли кілька сіл під Запоріжжям. Постраждали житлові будинки та місцева ферма.

Також ми писали, що росія вночі завдала ракетної та дронової атаки по місту Харків. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних.

Додамо, протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель Донецької області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росія вбила щонайменше 1438 жителів регіону.