Окупанти атакували Сумську та Чернігівську області: що відомо

Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС

У ніч проти 20 липня російські окупанти вдарили по Сумській та Чернігівській областях. Росіяни били по житлових кварталах.

Про це повідомили голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та Сумська ОВА.

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Обстріли Сумської області

Сьогодні вночі, близько 01:30, окупанти атакували Суми трьома БпЛА типу Shahed 136. Один з них збитий, другий підбитий Силами ППО, а третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу.

"Внаслідок влучання пошкоджено приміщення закладу з подальшим загоранням", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що загиблих та постраждалих немає, лише на місці події медики надали допомогу медичній сестрі закладу. Пожежу вже погасили.

Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС 1 / 6

Обстріли Чернігівщини

Цієї ночі ворог атакував "шахедами" Семенівку. Окупанти вдарили по житлових будинках. Кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців.

Загалом ворог сотні разів обстріляв Новгород-Сіверську територіальну громаду.

"Новгород-Сіверська ТГ: 14 приходів з артилерії; 36 — РСЗВ; сім — міномет; три — ймовірно НАР, запущені з вертольота", — розповідає Чаус.

Наслідки обстрілів Чернігівської області. Фото: t.me/chernigivskaODA

Наслідки обстрілів Чернігівської області. Фото: t.me/chernigivskaODA

Наслідки обстрілів Чернігівської області. Фото: t.me/chernigivskaODA 1 / 3

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня в Одесі близько 01:57 прозвучала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю у середмісті. Окрім того, четверо людей отримали поранення.

Окрім того, сьогодні вночі окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві. Постраждали 18 людей, серед них п'ятеро дітей.