Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти атакували Сумську та Чернігівську області: що відомо arrow

Окупанти атакували Сумську та Чернігівську області: що відомо

20 липня 2023 09:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти атакували Сумську та Чернігівську області: що відомо
Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 20 липня російські окупанти вдарили по Сумській та Чернігівській областях. Росіяни били по житлових кварталах.

Про це повідомили голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та Сумська ОВА

Читайте також:

Обстріли Сумської області

Сьогодні вночі, близько 01:30, окупанти атакували Суми трьома БпЛА типу Shahed 136. Один з них збитий, другий підбитий Силами ППО, а третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу.

"Внаслідок влучання пошкоджено приміщення закладу з подальшим загоранням", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що загиблих та постраждалих немає, лише на місці події медики надали допомогу медичній сестрі закладу. Пожежу вже погасили.

  • Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
1 / 6

Обстріли Чернігівщини

Цієї ночі ворог атакував "шахедами" Семенівку. Окупанти вдарили по житлових будинках. Кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців.

Загалом ворог сотні разів обстріляв Новгород-Сіверську територіальну громаду.

"Новгород-Сіверська ТГ: 14 приходів з артилерії; 36 — РСЗВ; сім — міномет; три — ймовірно НАР, запущені з вертольота", — розповідає Чаус.

  • Наслідки обстрілів Чернігівської області. Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Наслідки обстрілів Чернігівської області. Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Наслідки обстрілів Чернігівської області. Фото: t.me/chernigivskaODA
1 / 3

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня в Одесі близько 01:57 прозвучала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю у середмісті. Окрім того, четверо людей отримали поранення.

Окрім того, сьогодні вночі окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві. Постраждали 18 людей, серед них п'ятеро дітей. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Ремонти столичних доріг: влада Києва вирішила "закатати" в асфальт 2,5 мільярда

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз