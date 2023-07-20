Окупанти атакували Сумську та Чернігівську області: що відомо
У ніч проти 20 липня російські окупанти вдарили по Сумській та Чернігівській областях. Росіяни били по житлових кварталах.
Про це повідомили голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та Сумська ОВА.
Обстріли Сумської області
Сьогодні вночі, близько 01:30, окупанти атакували Суми трьома БпЛА типу Shahed 136. Один з них збитий, другий підбитий Силами ППО, а третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу.
"Внаслідок влучання пошкоджено приміщення закладу з подальшим загоранням", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що загиблих та постраждалих немає, лише на місці події медики надали допомогу медичній сестрі закладу. Пожежу вже погасили.
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Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілу Сумської області. Фото: ДСНС
Обстріли Чернігівщини
Цієї ночі ворог атакував "шахедами" Семенівку. Окупанти вдарили по житлових будинках. Кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців.
Загалом ворог сотні разів обстріляв Новгород-Сіверську територіальну громаду.
"Новгород-Сіверська ТГ: 14 приходів з артилерії; 36 — РСЗВ; сім — міномет; три — ймовірно НАР, запущені з вертольота", — розповідає Чаус.
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Наслідки обстрілів Чернігівської області. Фото: t.me/chernigivskaODA
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Наслідки обстрілів Чернігівської області. Фото: t.me/chernigivskaODA
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Наслідки обстрілів Чернігівської області. Фото: t.me/chernigivskaODA
Нагадаємо, у ніч проти 20 липня в Одесі близько 01:57 прозвучала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю у середмісті. Окрім того, четверо людей отримали поранення.
Окрім того, сьогодні вночі окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві. Постраждали 18 людей, серед них п'ятеро дітей.