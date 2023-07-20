Оккупанты атаковали Сумскую и Черниговскую области: что известно
В ночь на 20 июля российские оккупанты ударили по Сумской и Черниговской областях. Россияне били по жилым кварталам.
Об этом сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и Сумская ОВА.
Обстрелы Сумской области
Сегодня ночью, около 01:30, оккупанты атаковали Сумы тремя БпЛА типа Shahed-136. Один из них сбит, второй подбит Силами ПВО, а третий попал в здание внешкольного оздоровительного учреждения.
"В результате попадания повреждено помещение заведения с последующим возгоранием", — говорится в сообщении.
Известно, что погибших и пострадавших нет, только на месте происшествия медики оказали помощь медицинской сестре заведения. Пожар уже был потушен.
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Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
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Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
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Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
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Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
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Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
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Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
Обстрелы Черниговской области
Этой ночью враг атаковал "шахедами" Семеновку. Оккупанты ударили по жилым домам. Число пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей.
В общей сложности враг сотни раз обстрелял Новгород-Северскую территориальную общину.
"Новгород-Северская ТГ: 14 приходов из артиллерии; 36 — РСЗО; семь — миномет; три — вероятно НАР запущены с вертолета", — рассказывает Чаус.
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Последствия обстрела Черниговской области. Фото: t.me/chernigivskaODA
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Последствия обстрела Черниговской области. Фото: t.me/chernigivskaODA
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Последствия обстрела Черниговской области. Фото: t.me/chernigivskaODA
Напомним, в ночь на 20 июля в Одессе около 01:57 прозвучала воздушная тревога, которая длилась два часа. За это время в городе прозвучала серия взрывов. В результате обстрела разрушено админздание в центре города. Кроме того, четыре человека получили ранения.
Кроме того, сегодня ночью оккупанты ударили по жилым домам в Николаеве. Пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей.