Оккупанты атаковали Сумскую и Черниговскую области: что известно

Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС

В ночь на 20 июля российские оккупанты ударили по Сумской и Черниговской областях. Россияне били по жилым кварталам.

Об этом сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и Сумская ОВА.

Читайте также:

Обстрелы Сумской области

Сегодня ночью, около 01:30, оккупанты атаковали Сумы тремя БпЛА типа Shahed-136. Один из них сбит, второй подбит Силами ПВО, а третий попал в здание внешкольного оздоровительного учреждения.

"В результате попадания повреждено помещение заведения с последующим возгоранием", — говорится в сообщении.

Известно, что погибших и пострадавших нет, только на месте происшествия медики оказали помощь медицинской сестре заведения. Пожар уже был потушен.

Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС 1/6 _ 6

Обстрелы Черниговской области

Этой ночью враг атаковал "шахедами" Семеновку. Оккупанты ударили по жилым домам. Число пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей.

В общей сложности враг сотни раз обстрелял Новгород-Северскую территориальную общину.

"Новгород-Северская ТГ: 14 приходов из артиллерии; 36 — РСЗО; семь — миномет; три — вероятно НАР запущены с вертолета", — рассказывает Чаус.

Последствия обстрела Черниговской области. Фото: t.me/chernigivskaODA

Последствия обстрела Черниговской области. Фото: t.me/chernigivskaODA

Последствия обстрела Черниговской области. Фото: t.me/chernigivskaODA 1/3 _ 3

Напомним, в ночь на 20 июля в Одессе около 01:57 прозвучала воздушная тревога, которая длилась два часа. За это время в городе прозвучала серия взрывов. В результате обстрела разрушено админздание в центре города. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Кроме того, сегодня ночью оккупанты ударили по жилым домам в Николаеве. Пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей.