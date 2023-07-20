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Оккупанты атаковали Сумскую и Черниговскую области: что известно

20 июля 2023 09:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты атаковали Сумскую и Черниговскую области: что известно
Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 20 июля российские оккупанты ударили по Сумской и Черниговской областях. Россияне били по жилым кварталам.

Об этом сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и Сумская ОВА.

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Обстрелы Сумской области

Сегодня ночью, около 01:30, оккупанты атаковали Сумы тремя БпЛА типа Shahed-136. Один из них сбит, второй подбит Силами ПВО, а третий попал в здание внешкольного оздоровительного учреждения.

"В результате попадания повреждено помещение заведения с последующим возгоранием", — говорится в сообщении.

Известно, что погибших и пострадавших нет, только на месте происшествия медики оказали помощь медицинской сестре заведения. Пожар уже был потушен.

  • Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрелов Сумской области. Фото: ГСЧС
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Обстрелы Черниговской области

Этой ночью враг атаковал "шахедами" Семеновку. Оккупанты ударили по жилым домам. Число пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей.

В общей сложности враг сотни раз обстрелял Новгород-Северскую территориальную общину.

"Новгород-Северская ТГ: 14 приходов из артиллерии; 36 — РСЗО; семь — миномет; три — вероятно НАР запущены с вертолета", — рассказывает Чаус.

  • Последствия обстрела Черниговской области. Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Последствия обстрела Черниговской области. Фото: t.me/chernigivskaODA
  • Последствия обстрела Черниговской области. Фото: t.me/chernigivskaODA
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Напомним, в ночь на 20 июля в Одессе около 01:57 прозвучала воздушная тревога, которая длилась два часа. За это время в городе прозвучала серия взрывов. В результате обстрела разрушено админздание в центре города. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Кроме того, сегодня ночью оккупанты ударили по жилым домам в Николаеве. Пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей.

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