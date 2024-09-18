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Окупанти атакували житлові будинки у Кропивницькому — є загиблі та поранені

18 вересня 2024 10:41
Катерина Османська - Редактор
Обстріл Кропивницького 18 вересня — окупанти вдарили по житлових будинках
Наслідки удару по Кропивницькому. Фото: t.me/kirovogradskaODA
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти зранку 18 вересня під час повітряної тривоги у Кропивницькому, атакували у місті житлові будинки. Загинула одна людина, ще одна — отримала поранення. 

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.  

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Райкович розповів, що внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа.  

обстріли Кропивницького 18 вересня
Наслідки удару по Кропивницькому. Фото: t.me/kirovogradskaODA
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Наслідки удару по Кропивницькому. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Внаслідок обстрілів є загиблий. Також легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу і вона не потребує госпіталізації.

Наразі на місці ударів працюють усі відповідні служби.

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Скриншот допису Андрія Райковича

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обстріли Кіровоградська область повітряна тривога війна в Україні Кропивницький

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