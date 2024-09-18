Обстрел Кропивницкого 18 сентября — оккупанты ударили по жилым домам

Оккупанты атаковали жилые дома в Кропивницком — есть погибшие и раненые
18 сентября 2024 10:41
Последствия удара по Кропивницкому. Фото: t.me/kirovogradskaODA
Российские оккупанты утром 18 сентября во время воздушной тревоги в Кропивницком атаковали в городе жилые дома. Погиб один человек, еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.
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Райкович рассказал, что в результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар.
В результате обстрелов есть погибший. Также легкие ранения получила 90-летняя женщина. Медики уже оказали ей помощь, и она не нуждается в госпитализации.
В настоящее время на месте ударов работают все соответствующие службы.
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