Обстрел Кропивницкого 18 сентября — оккупанты ударили по жилым домам

Последствия удара по Кропивницкому. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Российские оккупанты утром 18 сентября во время воздушной тревоги в Кропивницком атаковали в городе жилые дома. Погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

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Райкович рассказал, что в результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар.

Последствия удара по Кропивницкому. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Последствия удара по Кропивницкому. Фото: t.me/kirovogradskaODA

В результате обстрелов есть погибший. Также легкие ранения получила 90-летняя женщина. Медики уже оказали ей помощь, и она не нуждается в госпитализации.

В настоящее время на месте ударов работают все соответствующие службы.