Вибухи у Кропивницькому 18 вересня — є загроза удару дронами

У Кропивницькому пролунало кілька вибухів
18 вересня 2024 08:51
оновлено: 09:04
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Вибухи у Кропивницькому пролунали зранку 18 вересня. У регіоні оголошена повітряна тривога через рух російських ударних дронів.
Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.
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Вибухи у Кропивницькому 18 вересня
Оновлено 09:04. Повітряні сили повідомили про рух БпЛА східніше Кропивницького, курс західний.
Оновлено 09:02. У місті пролунали повторні вибухи.
Зранку 18 вересня у Кропивницькому пролунало кілька гучних вибухів. Як відомо, на регіон росіяни запустили ударні "шахеди".
Водночас у Повітряних силах попереджали про ворожі дрони на Кіровоградщині. Курс в південному напрямку.
Наразі повітряна тривога оголошена у чотирьох областях.
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