Вибухи у Кропивницькому 18 вересня — є загроза удару дронами

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Кропивницькому пролунали зранку 18 вересня. У регіоні оголошена повітряна тривога через рух російських ударних дронів.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

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Вибухи у Кропивницькому 18 вересня

Оновлено 09:04. Повітряні сили повідомили про рух БпЛА східніше Кропивницького, курс західний.

Скриншот допису Повітряних сил

Оновлено 09:02. У місті пролунали повторні вибухи.

Зранку 18 вересня у Кропивницькому пролунало кілька гучних вибухів. Як відомо, на регіон росіяни запустили ударні "шахеди".

Скриншот допису моніторингового каналу

Водночас у Повітряних силах попереджали про ворожі дрони на Кіровоградщині. Курс в південному напрямку.

Скриншот допису Повітряних сил

Наразі повітряна тривога оголошена у чотирьох областях.