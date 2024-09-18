Обстріл України 18 вересня — сили ППО збили 46 "шахедів"

Робота сил ППО. Фото: Генштаб

У ніч на 18 вересня 2024 року російські загарбники завдали удару по Україні трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Також вони застосували 52 ударних безпілотники, з-поміж яких сили протиповітряної оборони збили 46.

Про це повідомили у Повітряних силах у середу, 18 вересня.

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Атака на Україну 18 вересня

"До відбиття повітряного нападу противника залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА", — повідомили військові.

Також через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БпЛА були локаційно втрачені. Ще один ворожий ударний безпілотник полетів назад до Росії.

Окрім того, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних ворогом цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки. Попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.