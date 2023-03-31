Окупанти били по Херсонщині з авіації, "Градів" та артилерії: загинула людина, є поранені

Росіяни систематично обстрілюють цивільні об'єкти на Херсонщині

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину авіації, "Градів" та артилерії. Протягом минулої доби ворог понад 60 разів обстрілював територію області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Нові атаки по Херсонщині

За минулу добу противник здійснив — 64 обстріли, випустивши 243 снаряди.

"Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії", — написав посадовець.

Прокудін також повідомив, що місто Херсон ворог обстріляв дев'ять разів. 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

Очільник Херсонської ОВА також повідомив, що внаслідок російських атак є жертви серед цивільного населення — одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Зокрема, під ворожий обстріл потрапило місто Харків. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили дев'ять із десяти запущених окупантами дронів.

Також повідомлялося, що російські загарбники вранці завдали по місту Запоріжжі та передмісті ударів з реактивних систем залпового вогню.