Оккупанты били по Херсонщине из авиации, "Градов" и артиллерии: погиб человек, есть раненые

Россияне систематически обстреливают гражданские объекты в Херсонской области

Россияне продолжают обстреливать Херсонщину авиации, "Градов" и артиллерии. За прошедшие сутки враг более 60 раз обстреливал территорию области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Новые атаки по Херсонщине

За минувшие сутки противник совершил – 64 обстрела, выпустив 243 снаряда.

"Херсонщина находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии", — написал чиновник.

Прокудин также сообщил, что Херсон враг обстрелял девять раз. 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.

Глава Херсонской ОВА также сообщил, что в результате российских атак есть жертвы среди гражданского населения – один человек погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, во вражеские обстрелы попал город Харьков. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили девять из десяти запущенных оккупантами дронов.

Также сообщалось, что российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары по реактивным системам залпового огня.