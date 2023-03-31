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Оккупанты били по Херсонщине из авиации, "Градов" и артиллерии: погиб человек, есть раненые

31 марта 2023 08:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне систематически обстреливают гражданские объекты в Херсонской области
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Россияне продолжают обстреливать Херсонщину авиации, "Градов" и артиллерии. За прошедшие сутки враг более 60 раз обстреливал территорию области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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За минувшие сутки противник совершил – 64 обстрела, выпустив 243 снаряда.

"Херсонщина находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии", — написал чиновник.

Прокудин также сообщил, что Херсон враг обстрелял девять раз. 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.

Глава Херсонской ОВА также сообщил, что в результате российских атак есть жертвы среди гражданского населения – один человек погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, во вражеские обстрелы попал город Харьков. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили девять из десяти запущенных оккупантами дронов

Также сообщалось, что российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары по реактивным системам залпового огня. 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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