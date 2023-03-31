Оккупанты били по Херсонщине из авиации, "Градов" и артиллерии: погиб человек, есть раненые
Россияне продолжают обстреливать Херсонщину авиации, "Градов" и артиллерии. За прошедшие сутки враг более 60 раз обстреливал территорию области.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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Новые атаки по Херсонщине
За минувшие сутки противник совершил – 64 обстрела, выпустив 243 снаряда.
"Херсонщина находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии", — написал чиновник.
Прокудин также сообщил, что Херсон враг обстрелял девять раз. 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.
Глава Херсонской ОВА также сообщил, что в результате российских атак есть жертвы среди гражданского населения – один человек погиб, еще двое получили ранения.
Напомним, ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, во вражеские обстрелы попал город Харьков. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили девять из десяти запущенных оккупантами дронов.
Также сообщалось, что российские захватчики утром нанесли по городу Запорожье и пригороду удары по реактивным системам залпового огня.