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Росіяни вранці обстріляли Запоріжжя: ОВА повідомила про наслідки

31 березня 2023 07:26
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росіяни атакували Запоріжжя з РСЗВ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські загарбники вранці завдали по місту Запоріжжі та передмісті ударів з реактивних систем залпового вогню. Цивільні споруди зазнали руйнувань. 

Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації

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Подробиці атаки

"Ракетний терор мирного населення продовжується. Гучний ранок видався для Запорізького району", — йдеться у повідомленні. 

В ОВА зазначили, що ворог завдав серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням реактивних систем залпового вогню. 

"Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці", — розповіли в адміністрації. 

Також повідомляється, що внаслідок атаки постраждалих немає. 

Нагадаємо, 22 березня у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський оглянув будинки в Запоріжжі, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів із реактивної системи залпового вогню 22 березня. Наразі відомо, що є загроза обвалу одного з будинків. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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