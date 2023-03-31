Росіяни вранці обстріляли Запоріжжя: ОВА повідомила про наслідки
Російські загарбники вранці завдали по місту Запоріжжі та передмісті ударів з реактивних систем залпового вогню. Цивільні споруди зазнали руйнувань.
Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.
-
Прокуратура відправила до суду справу організатора нарколабораторії у Києві: деталі
-
Енергоатом запустить ЛЕП, що поєднає українську та європейську енергосистеми
-
Нічна атака по Харкову: в ОВА повідомили подробиці та розповіли про постраждалих
-
Генпрокуратура назвала кількість постраждалих від великої війни українських дітей
-
Хейні погрожував Ломаченку під час битви поглядів: заява чемпіона
-
Трампу висунули звинувачення через виплату грошей порнозірці: подробиці
-
Генштаб оприлюднив нові втрати рф: скількох окупантів знищили ЗСУ за минулу добу
-
МВФ може остаточно схвалити програму рекордного фінансування України
-
Уряд Японії ввів нові санкції проти росії: які галузі економіки рф постраждають
-
"Останній шанс стати чемпіоном": Ломаченко поділився очікуваннями від бою з Хейні
Подробиці атаки
"Ракетний терор мирного населення продовжується. Гучний ранок видався для Запорізького району", — йдеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що ворог завдав серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
"Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці", — розповіли в адміністрації.
Також повідомляється, що внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, 22 березня у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі.
Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський оглянув будинки в Запоріжжі, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів із реактивної системи залпового вогню 22 березня. Наразі відомо, що є загроза обвалу одного з будинків.