Росіяни вранці обстріляли Запоріжжя: ОВА повідомила про наслідки

Росіяни атакували Запоріжжя з РСЗВ

Російські загарбники вранці завдали по місту Запоріжжі та передмісті ударів з реактивних систем залпового вогню. Цивільні споруди зазнали руйнувань.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

Подробиці атаки

"Ракетний терор мирного населення продовжується. Гучний ранок видався для Запорізького району", — йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що ворог завдав серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

"Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці", — розповіли в адміністрації.

Також повідомляється, що внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, 22 березня у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі.

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський оглянув будинки в Запоріжжі, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів із реактивної системи залпового вогню 22 березня. Наразі відомо, що є загроза обвалу одного з будинків.