Окупанти декілька разів обстріляли Херсонську область: постраждали люди
Сьогодні, 12 серпня, російські окупанти декілька разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак постраждали люди.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Обстріл Херсонської області
"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, вночі, близько 03:00, окупанти атакували Дар'ївську громаду Херсонського району. Із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка.
Близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району загарбники скинули вибухові снаряди. Внаслідок цього постраждали двоє місцевих жителів. Їм надали медичну допомогу.
До того ж війська РФ продовжують обстрілювати житлові райони Херсона. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автотранспорт та лінії електропередач.
Нагадаємо, російські окупанти вранці 12 серпня завдали удару керованою авіабомбою по Оріхову, що в Запорізькій області. Внаслідок цього загинув поліцейський.
Також ми писали, що сьогодні, 12 серпня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий, що на Харківщині. Сталося це близько п'ятої ранку.