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Окупанти декілька разів обстріляли Херсонську область: постраждали люди

12 серпня 2023 16:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти декілька разів обстріляли Херсонську область: постраждали люди
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 12 серпня, російські окупанти декілька разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак постраждали люди.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вночі, близько 03:00, окупанти атакували Дар'ївську громаду Херсонського району. Із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка. 

Близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району загарбники скинули вибухові снаряди. Внаслідок цього постраждали двоє місцевих жителів. Їм надали медичну допомогу.

До того ж війська РФ продовжують обстрілювати житлові райони Херсона. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автотранспорт та лінії електропередач.

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Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти вранці 12 серпня завдали удару керованою авіабомбою по Оріхову, що в Запорізькій області. Внаслідок цього загинув поліцейський.

Також ми писали, що сьогодні, 12 серпня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий, що на Харківщині. Сталося це близько п'ятої ранку.

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