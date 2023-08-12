Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни скинули керовану авіабомбу на Оріхів: загинув поліцейський arrow

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Оріхів: загинув поліцейський

12 серпня 2023 11:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни скинули керовану авіабомбу на Оріхів: загинув поліцейський
Наслідки обстрілів в Оріхові. Ілюстративне фото: Запорізька ОДА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вранці, 12 серпня, завдали удару керованою авіабомбою по Оріхову, що в Запорізькій області. Внаслідок цього загинув поліцейський.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Читайте також:

"Загиблий — 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого", — написав він.

Тяжкий стан поранених

За словами міністра, також 12 людей отримали поранення, серед них чотири правоохоронці.

Декілька осіб перебувають у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя. 

"Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать та захищають. Ціною власного здоров’я та життя", — додав Клименко.

Скриншот допису

Обстріли регіону

Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Внаслідок атак за 10 серпня загинули дві людини, ще 21 поранена.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. У цей час російські терористи вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз