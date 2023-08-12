Росіяни скинули керовану авіабомбу на Оріхів: загинув поліцейський

Наслідки обстрілів в Оріхові. Ілюстративне фото: Запорізька ОДА

Російські окупанти вранці, 12 серпня, завдали удару керованою авіабомбою по Оріхову, що в Запорізькій області. Внаслідок цього загинув поліцейський.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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"Загиблий — 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого", — написав він.

Тяжкий стан поранених

За словами міністра, також 12 людей отримали поранення, серед них чотири правоохоронці.

Декілька осіб перебувають у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя.

"Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать та захищають. Ціною власного здоров’я та життя", — додав Клименко.

Скриншот допису

Обстріли регіону

Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Внаслідок атак за 10 серпня загинули дві людини, ще 21 поранена.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. У цей час російські терористи вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі.