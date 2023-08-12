Росіяни скинули керовану авіабомбу на Оріхів: загинув поліцейський
Російські окупанти вранці, 12 серпня, завдали удару керованою авіабомбою по Оріхову, що в Запорізькій області. Внаслідок цього загинув поліцейський.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Загиблий — 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого", — написав він.
Тяжкий стан поранених
За словами міністра, також 12 людей отримали поранення, серед них чотири правоохоронці.
Декілька осіб перебувають у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя.
"Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать та захищають. Ціною власного здоров’я та життя", — додав Клименко.
Обстріли регіону
Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Внаслідок атак за 10 серпня загинули дві людини, ще 21 поранена.
Нагадаємо, ввечері 10 серпня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. У цей час російські терористи вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у Запоріжжі.