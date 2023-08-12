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Влучили у церкву та пункт допомоги: окупанти вчергове обстріляли Херсонщину

12 серпня 2023 10:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Влучили у церкву та пункт допомоги: окупанти вчергове обстріляли Херсонщину
Наслідки обстрілу Херсону 31 липня 2023 року. Фото: ДСНС у Херсонській області
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Протягом минулої доби російські окупанти 39 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, за минулу добу росіяни випустили по Херсону дев'ять снарядів. 

Куди влучили окупанти

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу, адміністративні будівлі, позашкільний навчальний заклад, обʼєкти критичної інфраструктури, церкву, магазини, кафе у Херсонській міській громаді; пункт видачі гуманітарної допомоги та будівлю магазину в Бериславі", — зазначив він.

Скільки людей постраждало

Внаслідок злочинних дій ворога одна людина загинула, ще 10 отримали поранення. 

Скриншот допису

Обстріли не вщухають

Вчора, 11 серпня, в Херсоні в одній із лікарень помер місцевий житель, який зазнав поранень через ранковий обстріл багатоповерхівки російськими окупантами. Росіяни продовжують тероризувати мирних жителів регіону.

Нагадаємо, у середу, 9 серпня росіяни здійнили 65 обстрілів Херсонської області. Російські терористи гатили й по території медичного закладу у Бериславському районі та дитсадку у Херсоні.

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