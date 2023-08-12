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Оккупанты несколько раз обстреляли Херсонскую область: пострадали люди

12 августа 2023 16:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты несколько раз обстреляли Херсонскую область: пострадали люди
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 12 августа, российские оккупанты несколько раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак пострадали люди.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью, около 03:00, оккупанты атаковали Дарьевскую громаду Херсонского района. С ушибом головы в больницу госпитализировали мужчину.

Около 10:20 в одном из населенных пунктов Бериславского района захватчики сбросили взрывные снаряды. В результате пострадали двое местных жителей. Им была оказана медицинская помощь.

К тому же войска РФ продолжают обстреливать жилые районы Херсона. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт и линии электропередач.

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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты утром 12 августа нанесли удар управляемой авиабомбой по Орехову в Запорожской области. В результате погиб полицейский.

Также мы писали, что сегодня, 12 августа, российские оккупанты обстреляли Купянск-Узловой Харьковской области. Произошло это около пяти утра.

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