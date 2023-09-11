Окупанти двічі обстріляли Нікополь: постраждали люди

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні, 11 вересня, російські окупанти двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог бив з "Граду" та важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак розповів, що внаслідок чергової ворожої атаки постраждали три людини — чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. За словами очільника Дніпропетровської ОВА, всі вони перебувають в лікарні в стані середньої тяжкості.

"Потрощені магазин, приватне та харчове підприємства. Зачепило й навчальний заклад. Понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди та авто", — розповів Лисак.

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 вересня, російські окупанти обстріляли село Кутьківку Куп’янського району Харківської області. Для чергової атаки ворог використовував артилерію.

Також ми писали, що у ніч проти 11 вересня окупанти "шахедами" атакували Чернігівську область. Під обстріл потрапило село Чайкине Новгород-Сіверської громади.

Додамо, вночі та вранці 11 вересня російські терористи обстріляли Дніпропетровську область ударними дронами, ракетами та артилерією. На щастя, минулося без жертв.