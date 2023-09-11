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Окупанти двічі обстріляли Нікополь: постраждали люди

11 вересня 2023 15:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти двічі обстріляли Нікополь: постраждали люди
Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 вересня, російські окупанти двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог бив з "Граду" та важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак розповів, що внаслідок чергової ворожої атаки постраждали три людини — чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. За словами очільника Дніпропетровської ОВА, всі вони перебувають в лікарні в стані середньої тяжкості.

"Потрощені магазин, приватне та харчове підприємства. Зачепило й навчальний заклад. Понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди та авто", — розповів Лисак.

Наслідки російського обстрілу Нікополя 11 вересня
Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки російського обстрілу Нікополя 11 вересня
Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки російського обстрілу Нікополя 11 вересня
Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 вересня, російські окупанти обстріляли село Кутьківку Куп’янського району Харківської області. Для чергової атаки ворог використовував артилерію.

Також ми писали, що у ніч проти 11 вересня окупанти "шахедами" атакували Чернігівську область. Під обстріл потрапило село Чайкине Новгород-Сіверської громади.

Додамо, вночі та вранці 11 вересня російські терористи обстріляли Дніпропетровську область ударними дронами, ракетами та артилерією. На щастя, минулося без жертв. 

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