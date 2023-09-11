В ОК "Північ" показали наслідки нічної атаки "шахедів" на Чернігівщину

Наслідки обстрілу Чернігівської області. Фото: поліція Чернігівської області

У ніч проти 11 вересня окупанти "шахедами" атакували Чернігівську область. Під обстріл потрапило село Чайкине, Новгород-Сіверської громади.

Про це повідомили в ОК "Північ".

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Сьогодні вночі, 11 вересня, два БпЛА типу "Шахед" атакували село Чайкине, Новгород-Сіверської громади. Відомо, що в результаті обстрілу сталася пожежа двоповерхового житлового будинку.

Наразі інформація про загиблих чи постраждалих відсутня.

Наслідки обстрілу Чернігівської області. Фото: поліція Чернігівської області

Наслідки обстрілу Чернігівської області. Фото: поліція Чернігівської області

Нагадаємо, вночі та вранці 11 вересня російські терористи обстріляли Дніпропетровську область ударними дронами, ракетами та артилерією. Сили ППО збили 11 безпілотників типу Shahed-131/136.

Також 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.

Додамо, що під час ранкової повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали вибухи.