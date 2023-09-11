В ОК "Північ" показали наслідки нічної атаки "шахедів" на Чернігівщину
У ніч проти 11 вересня окупанти "шахедами" атакували Чернігівську область. Під обстріл потрапило село Чайкине, Новгород-Сіверської громади.
Про це повідомили в ОК "Північ".
Обстріли Чернігівської області 11 вересня
Сьогодні вночі, 11 вересня, два БпЛА типу "Шахед" атакували село Чайкине, Новгород-Сіверської громади. Відомо, що в результаті обстрілу сталася пожежа двоповерхового житлового будинку.
Наразі інформація про загиблих чи постраждалих відсутня.
Нагадаємо, вночі та вранці 11 вересня російські терористи обстріляли Дніпропетровську область ударними дронами, ракетами та артилерією. Сили ППО збили 11 безпілотників типу Shahed-131/136.
Також 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.
Додамо, що під час ранкової повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали вибухи.