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В ОК "Північ" показали наслідки нічної атаки "шахедів" на Чернігівщину

11 вересня 2023 11:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ОК "Північ" показали наслідки нічної атаки "шахедів" на Чернігівщину
Наслідки обстрілу Чернігівської області. Фото: поліція Чернігівської області
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 11 вересня окупанти "шахедами" атакували Чернігівську область. Під обстріл потрапило село Чайкине, Новгород-Сіверської громади.

Про це повідомили в ОК "Північ"

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Обстріли Чернігівської області 11 вересня

Сьогодні вночі, 11 вересня, два БпЛА типу "Шахед" атакували село Чайкине, Новгород-Сіверської громади. Відомо, що в результаті обстрілу сталася пожежа двоповерхового житлового будинку.

Наразі інформація про загиблих чи постраждалих відсутня. 

Наслідки обстрілу Чернігівської області
Наслідки обстрілу Чернігівської області. Фото: поліція Чернігівської області
Наслідки обстрілу Чернігівської області
Наслідки обстрілу Чернігівської області. Фото: поліція Чернігівської області

Нагадаємо, вночі та вранці 11 вересня російські терористи обстріляли Дніпропетровську область ударними дронами, ракетами та артилерією. Сили ППО збили 11 безпілотників типу Shahed-131/136.

Також 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА. 

Додамо, що під час ранкової повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали вибухи. 

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