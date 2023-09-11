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Оккупанты дважды обстреляли Никополь: пострадали люди

11 сентября 2023 15:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты дважды обстреляли Никополь: пострадали люди
Последствия обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 11 сентября, российские оккупанты дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг бил из "Града" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что в результате очередной вражеской атаки пострадали три человека — мужчины 24, 47 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. По словам главы Днепропетровской ОВА, все они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

"Разбиты магазин, частное и пищевое предприятия. Задело и учебное заведение. Изуродованы пятиэтажка, хозяйственные постройки и авто", — рассказал Лысак.

Последствия российского обстрела Никополя 11 сентября
Последствия обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела Никополя 11 сентября
Последствия обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела Никополя 11 сентября
Последствия обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 11 сентября, российские оккупанты обстреляли село Кутьковку Купянского района Харьковской области. Для очередной атаки враг использовал артиллерию.

Также мы писали, что в ночь на 11 сентября оккупанты "шахедами" атаковали Черниговскую область. Под обстрел попало село Чайкино Новгород-Северской громады.

Добавим, что ночью и утром 11 сентября российские террористы обстреляли Днепропетровскую область ударными дронами, ракетами и артиллерией. К счастью, обошлось без жертв.

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