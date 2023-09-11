Оккупанты дважды обстреляли Никополь: пострадали люди
Сегодня, 11 сентября, российские оккупанты дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг бил из "Града" и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Никополя
Лысак рассказал, что в результате очередной вражеской атаки пострадали три человека — мужчины 24, 47 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. По словам главы Днепропетровской ОВА, все они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
"Разбиты магазин, частное и пищевое предприятия. Задело и учебное заведение. Изуродованы пятиэтажка, хозяйственные постройки и авто", — рассказал Лысак.
Напомним, сегодня утром, 11 сентября, российские оккупанты обстреляли село Кутьковку Купянского района Харьковской области. Для очередной атаки враг использовал артиллерию.
Также мы писали, что в ночь на 11 сентября оккупанты "шахедами" атаковали Черниговскую область. Под обстрел попало село Чайкино Новгород-Северской громады.
Добавим, что ночью и утром 11 сентября российские террористы обстреляли Днепропетровскую область ударными дронами, ракетами и артиллерией. К счастью, обошлось без жертв.