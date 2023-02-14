Росіяни готуються цілодобово атакувати Луганщину, — Гайдай

Загарбники вже намагаються проводити невеликі атаки

Російські окупаційні війська готуються до цілодобових атак на Луганщину. Для цього загарбники завезли багато техніки та особового складу.

Про це в ефірі Freedom розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Що відомо

За словами очільника ОВА, загарбники готуються до потужного наступу на Луганщині. Для цього окупанти привезли багато техніки та особового складу.

Сергій Гайдай зазначає, що окупанти вже нарощують обстріли, як артилерійські, так і авіа.

До регіону вже прибувають свіжомобілізовані окупанти, яких розселяють в адмінбудівлях та школах. Однак Гайдай каже, що здебільшого такі бійці не повертаються додому, а на їх місце просто привозять нових мобілізованих.

Найгарячіші напрямки Луганщини

Російські війська продовжують свої атаки в Луганській області на кількох напрямках: Сватове, Кремінна і Білогорівка. Втім, наразі найгарячіше у Білогорівці та в районі Кремінної.

За словами очільника ОВА Гайдая, Сватівський напрямок наразі найбільш стабільний для ЗСУ. А ось на Луганському фронті очікуються найближчими днями масовані цілодобові атаки.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що ліквідували за добу понад 700 російських окупантів.