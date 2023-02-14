Втрати російської армії на 14 лютого

ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати рф
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й авіацію.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
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Ліквідовані окупанти
За 13 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 700 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили три танки, вісім бронемашин та дев’ять артилерійських систем.
Загальні втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано;
- танків — 3 286 (+3) од.;
- бойових броньованих машин — 6 500 (+8) од.;
- артилерійських систем — 2 299 (+9) од.;
- РСЗВ — 466 (+1) од.;
- засобів ППО — 234 (+0) од.;
- літаків — 298 (+2) од.;
- гелікоптерів — 286 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 011 (+4);
- крилатих ракет — 857 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 155 (+5) од.;
- спеціальної техніки — 218 (+1).
Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив про знищення двох систем радіоелектронної боротьби російських окупантів.
Фото: Генштаб