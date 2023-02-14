Россияне готовятся круглосуточно атаковать Луганщину, — Гайдай

Оккупанты готовятся к массированным круглосуточным атакам в Луганской области, — Гайдай
Российские оккупационные войска готовятся к круглосуточным атакам на Луганщину. Для этого захватчики привезли много техники и личного состава.
Об этом в эфире Freedom рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Что известно
По словам главы ОВА, захватчики готовятся к мощному наступлению в Луганской области. Для этого оккупанты привезли много техники и личного состава.
Сергей Гайдай отмечает, что оккупанты уже наращивают обстрелы, как артиллерийские, так и авиа.
В регион уже прибывают свежемобилизованные оккупанты, которых расселяют в админзданиях и школах. Однако Гайдай говорит, что в большинстве своем такие бойцы не возвращаются домой, а на их место просто привозят новых мобилизованных.
Самые горячие направления Луганщины
Российские войска продолжают свои атаки в Луганской области по нескольким направлениям: Сватово, Кременная и Белогоровка. Впрочем, пока жарче всего в Белогоровке и в районе Кременной.
По словам главы ОВА Гайдая, Сватовское направление сейчас наиболее стабильно для ВСУ. А вот на Луганском фронте ожидаются в ближайшие дни массированные круглосуточные атаки.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что ликвидировали за сутки более 700 российских оккупантов.