Россияне готовятся круглосуточно атаковать Луганщину, — Гайдай

Захватчики уже пытаются проводить небольшие атаки

Российские оккупационные войска готовятся к круглосуточным атакам на Луганщину. Для этого захватчики привезли много техники и личного состава.

Об этом в эфире Freedom рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Что известно

По словам главы ОВА, захватчики готовятся к мощному наступлению в Луганской области. Для этого оккупанты привезли много техники и личного состава.

Сергей Гайдай отмечает, что оккупанты уже наращивают обстрелы, как артиллерийские, так и авиа.

В регион уже прибывают свежемобилизованные оккупанты, которых расселяют в админзданиях и школах. Однако Гайдай говорит, что в большинстве своем такие бойцы не возвращаются домой, а на их место просто привозят новых мобилизованных.

Самые горячие направления Луганщины

Российские войска продолжают свои атаки в Луганской области по нескольким направлениям: Сватово, Кременная и Белогоровка. Впрочем, пока жарче всего в Белогоровке и в районе Кременной.

По словам главы ОВА Гайдая, Сватовское направление сейчас наиболее стабильно для ВСУ. А вот на Луганском фронте ожидаются в ближайшие дни массированные круглосуточные атаки.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что ликвидировали за сутки более 700 российских оккупантов.