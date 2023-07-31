Окупанти готуються до нових обстрілів України, — Гуменюк

Очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти можуть готуватися до нових потужних обстрілів України. Наразі противник підтягує авіацію.

Про це розповіла очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Росія готується до нових атак

"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів", — розповіла Гуменюк.

За її словами, російські окупанти не вивели у море ракетоносії. Наразі вони перебувають в пунктах базування і є "абсолютно готовими". Росія може вивести їх протягом години.

"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі — ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, розпочалася 523 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. У ніч з 30 на 31 липня загарбники здійснили 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак серед цивільних людей є загиблі та поранені. До того ж руйнувань зазнали житлові будинки.

Також ми писали, що 30 липня, близько 08:00, російські війська здійснили мінометний обстріл Вовчанська Харківської області. Внаслідок атаки окупантів є поранений.

Додамо, 29 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Ракетним ударом було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках. Загарбники вбили одну людину та поранили 17 цивільних.