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Окупанти готуються до нових обстрілів України, — Гуменюк

31 липня 2023 09:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти готуються до нових обстрілів України, — Гуменюк
Очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти можуть готуватися до нових потужних обстрілів України. Наразі противник підтягує авіацію.

Про це розповіла очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів", — розповіла Гуменюк.

За її словами, російські окупанти не вивели у море ракетоносії. Наразі вони перебувають в пунктах базування і є "абсолютно готовими". Росія може вивести їх протягом години.

"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі — ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, розпочалася 523 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. У ніч з 30 на 31 липня загарбники здійснили 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак серед цивільних людей є загиблі та поранені. До того ж руйнувань зазнали житлові будинки.

Також ми писали, що 30 липня, близько 08:00, російські війська здійснили мінометний обстріл Вовчанська Харківської області. Внаслідок атаки окупантів є поранений.

Додамо, 29 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Ракетним ударом було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках. Загарбники вбили одну людину та поранили 17 цивільних.

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