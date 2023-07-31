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Оккупанты готовятся к новым обстрелам Украины, — Гуменюк

31 июля 2023 09:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты готовятся к новым обстрелам Украины, — Гуменюк
Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты могут готовиться к новым мощным обстрелам Украины. В настоящее время противник подтягивает авиацию.

Об этом рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты не вывели в море ракетоносители. Сейчас они находятся в пунктах базирования и "совершенно готовы". Россия может вывести их в течение часа.

"Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море — мы не имеем уровень опасности высокий. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для тех кораблей, которые находятся рядом. Но такую практику они применяют", — добавила Гуменюк.

Напомним, начались 523 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. В ночь с 30 на 31 июля захватчики совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданских людей есть погибшие и раненые. К тому же разрушениям подверглись жилые дома.

Также мы писали, что 30 июля, около 08:00, российские войска совершили минометный обстрел Волчанска Харьковской области. В результате атаки оккупантов есть раненый.

Добавим, 29 июля, российские оккупанты атаковали город Сумы. Ракетным ударом было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах. Захватчики убили одного человека и ранили 17 гражданских.

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