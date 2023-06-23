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Окупанти готуються тікати з Криму, — ГУР

23 червня 2023 17:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти готуються тікати з Криму, — ГУР
Російські окупанти в Криму. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти вже розглядають сценарії відходу з Криму на тлі контрнаступу ЗСУ. Йдеться як про командування, так і про солдатів  і представників окупаційної влади.

Про це розповів представник  ГУР Андрій Юсов в ефірі програми "Свобода.Ранок".

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"Один з реальних сценаріїв, який для себе розглядають окупанти, це відхід з Криму. Значна частина окупаційної адміністрації та командування, розуміючи це, свої сім’ї вже вивезла, і активи так само вивезла", — розповів Юсов.

Він також додав, що більшість підприємств на півострові вже збирають усі свої документи та готуються до евакуації. 

Окрім того, окупанти почали інтенсивніше рити окопи. Можна побачити, що значна їхня частина розташована далеко від кордону з материковою Україною.

"Тому так, це сценарій, який вони для себе розглядають і розуміють його реалістичність", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, нещодавно віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що реінтеграція Криму відбуватиметься складніше за інші окуповані території України. Проте в питаннях економічної та гуманітарної реінтеграції варто бути гнучкими. 

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