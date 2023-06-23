Оккупанты готовятся бежать из Крыма, — ГУР

Российские оккупанты в Крыму. Фото: росСМИ

Российские оккупанты уже рассматривают сценарии ухода из Крыма на фоне контрнаступления ВСУ. Речь идет как о командовании, так и о солдатах и представителях оккупационных властей.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире программы "Свобода. Ранок".

Читайте также:

Оккупанты составляют план ухода из Крыма

"Один из реальных сценариев, который для себя рассматривают оккупанты, это уход из Крыма. Значительная часть оккупационной администрации и командования, понимая это, свои семьи уже вывезла, и активы также вывезла", — рассказал Юсов.

Он также добавил, что большинство предприятий на полуострове уже собирают все свои документы и готовятся к эвакуации.

Кроме того, оккупанты начали интенсивнее рыть окопы. Можно увидеть, что значительная их часть находится далеко от границы с материковой Украиной.

"Поэтому да, это сценарий, который они для себя рассматривают и понимают его реалистичность", — подытожил Юсов.

Напомним, недавно вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что реинтеграция Крыма будет происходить сложнее других оккупированных территорий Украины. Однако в вопросах экономической и гуманитарной реинтеграции следует быть гибкими.