Російські військові кремують своїх загиблих поблизу Мелітополя, — Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: google

Російські військові несуть великі втрати у війні. Для того щоб приховати реальні цифри загиблих, окупанти кремують померлих "побратимів" поблизу Мелітополя.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Окупанти спалюють тіла загиблих "побратимів"

Повідомляється, що російські військові спалюють тіла загиблих солдатів РФ прямо на відкритій місцевості. Це підтверджують місцеві жителі, які впродовж тривалого часу відчувають специфічний дим.

"Так, поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляються окупантами на вантажних автомобілях. Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим уже тривалий час", — каже Маляр.

Замість того, щоб транспортувати тіла померлих "побратимів", росіяни доставляють їх до моргу в Херсонській області.

"До моргу Чаплинської районної лікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку, яких хоронять на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га", — додає Маляр.

Повідомлення Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, Збройні сили України знищили мікроавтобус, який використовувався для транспортування російських окупантів. Знищили транспорт бійці 63-ї окремої механізованої бригади.

Також ми писали, що на тимчасово окупованій території України росіяни продовжують переобладнувати об’єкти місцевої цивільної інфраструктури на в'язниці. Окрім того, вони посилюють репресивні заходи проти цивільного населення.