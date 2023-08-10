Российские военные кремируют своих погибших вблизи Мелитополя, — Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: google

Российские военные несут большие потери в войне. Для того чтобы скрыть реальные цифры погибших, оккупанты кремируют умерших "собратьев" близ Мелитополя.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Оккупанты сжигают тела погибших "собратьев"

Сообщается, что российские военные сжигают тела погибших солдат РФ прямо на открытой местности. Это подтверждают местные жители, которые долгое время чувствуют специфический дым.

"Так, вблизи Мелитополя в Запорожской области на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, которые доставляются оккупантами на грузовых автомобилях. Местные жители ощущают характерный едкий дым уже длительное время", — говорит Маляр.

К тому же, вместо того, чтобы транспортировать тела умерших "собратьев" в РФ, россияне доставляют их в морг в Херсонской области.

"В морг Чаплинской районной больницы в Херсонской области оккупанты доставляют погибших с Херсонского направления, которых хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га", — добавляет Маляр.

Сообщение Маляр. Фото: скриншот

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили микроавтобус, который использовался для транспортировки российских оккупантов. Уничтожили транспорт бойцы 63-й отдельной механизированной бригады.

Также мы писали, что на временно оккупированной территории Украины россияне продолжают переоборудовать объекты местной гражданской инфраструктуры в тюрьму. Кроме того, они ужесточают репрессивные меры против гражданского населения.