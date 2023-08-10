Окупанти переобладнують цивільну інфраструктуру у в'язниці для місцевого населення

Російський окупант. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованій території України росіяни продовжують переобладнувати об’єкти місцевої цивільної інфраструктури на в'язниці. Окрім того, вони посилюють репресивні заходи проти цивільного населення.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр зазначає, що на тимчасово окупованій території України російські загарбники продовжують переобладнувати об’єкти місцевої цивільної інфраструктури (території промислових і продовольчих баз, приміщення торгових та виробничих підприємств тощо) з метою посилення репресивних заходів проти цивільного населення і приховування своєї злочинної діяльності.

Вона додала, що упродовж серпня цього року у Первомаївці в Херсонській області окупанти облаштовують в'язницю, використовуючи, використовуючи будівлі місцевої продовольчої бази.

"Територія довкола зазначеного будівництва вже охороняється військовослужбовцями військової поліції на постійній основі", — додала заступниця міністра оборони.

А у Токмаку Запорізької області окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих.

У Василівці у Запорізькій області у студентському гуртожитку окупанти облаштували приміщення, в якому проводять допити місцевих мешканців, застосовуючи тортури.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники посилили зачистки та репресії проти населення. Відтак, за тиждень під арешт потрапляють близько 100 громадян.