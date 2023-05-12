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Оккупанты массово обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые

12 мая 2023 15:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты массово обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые
Последствия очередного обстрела Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за очередного обстрела Херсона 12 мая прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. В результате вражеской атаки погибли и ранены.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Обстрелы Херсона 12 мая

По данным следствия, 12 мая 2023 года российские войска в очередной раз обстреляли город Херсон и населенные пункты области.

В Каховском районе из-за прицельного попадания вражеского снаряда в частный дом, погибли две женщины. Еще одна местная жительница с травмами госпитализирована. Также из-за обстрела Дарьевской громады ранена женщина.

В областном центре российская армия попала в крышу многоэтажки. Пострадавшие пока не установлены. Данные уточняются. Повреждены дома, хозяйственные постройки, здание сельсовета, автомобиль.

обстрелы Херсонской области
Последствия обстрела Херсона 12 мая. Фото: Херсонская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, за сутки, 11 мая, россияне убили одного и ранили более 10 жителей Донбасса. Российские захватчики регулярно обстреливают находящиеся под контролем Украины города и села Донецкой области.

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