Оккупанты мечтают осенью провести выборы на ТОТ, — Федоров

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: УНИАН

Сегодня, 20 мая, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что пророссийские власти готовятся к выборам на оккупированных территориях. Они хотят провести ее осенью 2023 года.

Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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"Рашисты мечтают осенью провести выборы на временно оккупированных территориях. Оккупанты играют в демократию и усиливают паспортизацию", — сказал Иван Федоров.



Кроме этого, мэр Мелитополя сообщил, что россияне имитируют демократические процессы, устроив "праймериз" среди кандидатов так называемой "Единой России". Оккупанты готовят списки на голосование от других партий. Также устроили очередную волну принудительной паспортизации.

По словам Ивана Федорова, оккупационные войска продолжают фильтрацию на улицах. С пешеходами на улицах проводятся беседы о необходимости паспорта РФ. Автовладельцам угрожают конфисковать машину, если не будет российского документа.

Также оккупационные власти пытаются привлечь социальными выплатами на детей, которые можно получить только с паспортом страны-агрессора. Даже депортированным лицам соцпомощь выплачивается только при наличии аусвайса.

"Оккупанты в Запорожье прямо заигрались в мирную жизнь. Но уверен, ВСУ очень скоро напомнит захватчикам, что Юг — это Украина", — заявил мэр Мелитополя.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области российские захватчики готовят очередное преступление против украинских детей. Для зомбирования детей в городе задумали открыть "Дом Юнармии".

В четверг, 18 мая, мэр Мелитополя сообщил, что принудительная паспортизация вышла на новый уровень. Без русского документа могут выключить свет.