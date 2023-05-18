Окупанти вдалися до нової тактики паспортизації українців у Мелітополі

Російські війська на полі бою. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 18 травня, мер Мелітополя повідомив, що примусова паспортизація вийшла на новий рівень. Без російського документу можуть вимкнути світло.

Про це сказав мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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В Мелітополі та на інших окупованих територіях окупанти відновили паспортний терор. Вони придумали нові схеми примусового переходження на російські документи.

"Контролери компанії, яка подає електроенергію "Таврія-Енерго", вимагають переукласти договір протягом місяця. А для цього представники організації перевіряють наявність паспорта країни-агресора. Таким чином вони не просто ставлять наших мешканців перед вибором: життя чи паспорт. Тепер вони вимагають обрати: хочеш мати в хаті світло — оформлюй паспорт РФ. А найголовніше, обіцяють усіх, хто до 1 вересня не отримає аусвайс, зробити іноземцями на рідній землі", — розповів Іван Федоров.

Також голова Мелітополя розповів про те, що наразі сильно страждає сільське господарство. Адже окупанти забирають все. Попри це велика частина полів залишається ззамінованою, що там ніхто не буде нічого робити.

"Харчових товарів мало і вони дуже дорогі. Ціни в 3-4 рази більші ніж в Києві", — сказав Іван Федоров.

Нагадаємо, що російська окупаційна "адміністрація" видає атестати про закінчення школи на захоплених росіянами територіях тільки за наявності російського паспорта. Українська ж влада робить все, аби ці випускники вступили до українських вишів.

В Мелітополі з 5 травня проводиться масова евакуація. На центральній площі стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних. Цим самим вони спровокували паніку та черги на виїзд з області