Окупанти на Донеччині переводять "силові структури" на російське законодавство
На тимчасово окупованих територіях Донецької області російські загарбники переводять усі підрозділи так званих "силових структур" на функціонування за російським законодавством. Нові правила почнуть діяти з 1 березня.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
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Що відомо
"Усі підрозділи так званих "силових структур" Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством", — повідомили у Генштабі.
Також повідомляється, що у зв’язку з переходом на російське законодавство анонсовано звільнення військовослужбовців так званого Першого армійського корпусу в окупованій Горлівці, які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через провал під Вугледаром деякі підрозділи окупантів відмовляються продовжувати наступ.
Як повідомляла британська розвідка, за два тижні лютого росія, найімовірніше, зазнала найвищих втрат з початку свого вторгнення на територію України. Розвідники повідомляють, що середнє значення протягом останніх семи днів становило 824 жертви на день, що більш ніж у чотири рази перевищує показник, зареєстрований у червні-липні 2022 року.