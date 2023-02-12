РФ зазнала найбільших втрат за останні два тижні

Російські окупанти

За останні два тижні росія, найімовірніше, зазнала найвищих втрат з початку свого вторгнення на територію України. Генштаб України щодня публікує статистику втрат росіян, при цьому розвідка Міноборони не може перевірити методологію України, тенденції, що ілюструють дані.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Звіт розвідки

Розвідники повідомляють, що середнє значення протягом останніх семи днів становило 824 жертви на день, що більш ніж у чотири рази перевищує показник, зареєстрований у червні-липні 2022 року. Україна також продовжує страждати від високого рівня втрат.

"Зростання втрат серед росіян, ймовірно, викликане цілою низкою факторів, зокрема браком навченого персоналу, браком координації та ресурсів на фронті — прикладом цього є Вугледар і Бахмут", — уточнили у розвідці.

Нагадаємо, що в Україні триває триста п'ятдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. За цей час ЗСУ ліквідували майже 138 тисяч окупантів.

Так, за 11 лютого українські захисники знищили на фронтах війни 900 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 13 танків, 14 бойових броньованих машин та 17 артилерійських систем. Також ЗСУ "приземлили" один ворожий літак.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти продовжують невдалі спроби поповнити кількість військових на фронті. Зокрема, понад тисячу нових чоловіків, завербованих із в'язниць у Криму, перекинули на фронт з початку лютого.