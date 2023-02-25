Оккупанты в Донецкой области переводят "силовые структуры" на российское законодательство
На временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики переводят все подразделения так называемых "силовых структур" на функционирование по российскому законодательству. Новые правила начнут действовать с 1 марта.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
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Что известно
"Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на функционирование по российскому законодательству", — сообщили в Генштабе.
Также сообщается, что в связи с переходом на российское законодательство анонсировано увольнение военнослужащих так называемого Первого армейского корпуса в оккупированной Горловке, достигших предельного возраста пребывания на военной службе.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за провала под Угледаром некоторые подразделения оккупантов отказываются продолжать наступление.
Как сообщала британская разведка, за две недели февраля россия, вероятнее всего, понесла самые высокие потери с начала своего вторжения на территорию Украины. Разведчики сообщают, что среднее значение за последние семь дней составило 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года.