Оккупанты в Донецкой области переводят "силовые структуры" на российское законодательство

В Первом армейском корпусе "ДНР" готовятся к увольнениям

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики переводят все подразделения так называемых "силовых структур" на функционирование по российскому законодательству. Новые правила начнут действовать с 1 марта.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Что известно

"Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на функционирование по российскому законодательству", — сообщили в Генштабе.

Также сообщается, что в связи с переходом на российское законодательство анонсировано увольнение военнослужащих так называемого Первого армейского корпуса в оккупированной Горловке, достигших предельного возраста пребывания на военной службе.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за провала под Угледаром некоторые подразделения оккупантов отказываются продолжать наступление.

Как сообщала британская разведка, за две недели февраля россия, вероятнее всего, понесла самые высокие потери с начала своего вторжения на территорию Украины. Разведчики сообщают, что среднее значение за последние семь дней составило 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года.