Російські окупанти

Російські окупанти почали чинити самогубства на фронті через морально-психологічний тиск. Один із російських солдатів застрелив себе після того, як повернувся з наряду, він взяв автомат і поцілив собі в голову.

Про це свідчить аудіоперехоплення розвідки України.

Аудіоперехоплення

Командир загиблого записав його смерть як загибель у бою, щоб його родичі отримали виплату 5 мільйонів рублів. Однак інший окупант, з яким було перехоплено телефонну розмову, висловив свою жалість, що загиблий не подумав про свою сім'ю перед тим, як накласти на себе руки.

"Да, пришел с наряда, нах***й, автомат взял, нах***й, голову разх***ярил и все", — каже російський солдат.

Такі події є тривожним показником психологічного стану російських окупантів на фронті і свідчать про те, що у них виникають серйозні проблеми з адаптацією до бойових умов та стресових ситуацій. Це також наголошує на складностях, які стикаються всі військові, незалежно від їх громадянства чи приналежності до конфліктуючих сторін.

Нагадаємо, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії. Однак через закон "Про проведення мобілізації в росії" це неможливо.