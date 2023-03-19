Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Оккупанты на фронте заканчивают жизнь самоубийством: аудиоперехват arrow

Оккупанты на фронте заканчивают жизнь самоубийством: аудиоперехват

19 марта 2023 22:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские оккупанты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты начали совершать самоубийства на фронте из-за морально-психологического давления. Один из российских солдат застрелил себя после того, как вернулся из наряда, он взял автомат и выстрелил себе в голову.

Об этом свидетельствует аудиоперехват разведки Украины.

Читайте также:

Аудиоперехват

Командир погибшего записал его смерть как гибель в бою, чтобы его родственники получили выплату в 5 миллионов рублей. Однако, другой оккупант, с которым был перехвачен телефонный разговор, выразил свою жалость, что погибший не подумал о своей семье перед тем, как покончить с собой.

"Да, пришел с наряда, нах***й, автомат взял, нах***й, голову разх***ярил и все", — говорит российский солдат.

Такие события являются тревожным показателем психологического состояния российских оккупантов на фронте и свидетельствуют о том, что у них возникают серьезные проблемы с адаптацией к боевым условиям и стрессовым ситуациям. Это также подчеркивает сложности, которые сталкиваются все военные, независимо от их гражданства или принадлежности к конфликтующим сторонам.

Напомним, что российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в рф" это невозможно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

22:48 Когда в Киеве достроят волнистый мост: названы сроки

22:17На Черниговщине в результате чрезвычайного происшествия погибли четверо военных

Новина з відео

21:46Зеленский назвал ордер на арест путина поворотным моментом

21:14 Польские пограничники задержали нелегальных мигрантов: среди них есть украинцы

20:46 Сербия хочет наладить отношения с Косово, однако есть условие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:23 Оккупанты обстреляли из артиллерии Днепропетровскую область

19:57 Неизвестные застрелили южноафриканского следователя по коррупции и его сына: детали

19:40 30 судов заблокированы в портах Николаевской области

19:32 В Южной Африке приняли во внимание ордер на арест путина, куда он должен приехать на саммит

19:28Возле Аляски зафиксировали мощное землетрясение: детали

Новина з відео

21:46Зеленский назвал ордер на арест путина поворотным моментом

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

Новина з відео

14:21 Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин

Новина з відео

13:25 Сначала сбил собаку, а потом хотел её убить: известно имя злоумышленника

Новина з відео

10:02 После поездки на оккупированные территории путин посетил "командный пункт" военных, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:01 Враг вывел в Черное море ракетоносители: есть угроза ракетных ударов

Новина з відео

07:54 Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь

Новина з відео

07:10 Днепр-1 снова лидер, фиаско Динамо против Зари, ничьи Львова, Кривбасса и Ворсклы и Металлиста 1925

Новина з відео

07:04 Именины Елены 19 марта: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:15 Виталий Миколенко помог "Эвертону" сыграть вничью с "Челси"

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Актуальное по теме

None 19 Март 23:10

Когда в Киеве достроят волнистый мост: названы сроки

None 19 Март 23:12

На Черниговщине в результате чрезвычайного происшествия погибли четверо военных

None 19 Март 21:57

Зеленский назвал ордер на арест путина поворотным моментом

None 19 Март 21:50

Польские пограничники задержали нелегальных мигрантов: среди них есть украинцы

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB