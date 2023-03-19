Российские оккупанты

Российские оккупанты начали совершать самоубийства на фронте из-за морально-психологического давления. Один из российских солдат застрелил себя после того, как вернулся из наряда, он взял автомат и выстрелил себе в голову.

Об этом свидетельствует аудиоперехват разведки Украины.

Аудиоперехват

Командир погибшего записал его смерть как гибель в бою, чтобы его родственники получили выплату в 5 миллионов рублей. Однако, другой оккупант, с которым был перехвачен телефонный разговор, выразил свою жалость, что погибший не подумал о своей семье перед тем, как покончить с собой.

"Да, пришел с наряда, нах***й, автомат взял, нах***й, голову разх***ярил и все", — говорит российский солдат.

Такие события являются тревожным показателем психологического состояния российских оккупантов на фронте и свидетельствуют о том, что у них возникают серьезные проблемы с адаптацией к боевым условиям и стрессовым ситуациям. Это также подчеркивает сложности, которые сталкиваются все военные, независимо от их гражданства или принадлежности к конфликтующим сторонам.

Напомним, что российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в рф" это невозможно.