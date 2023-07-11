Оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона

Последствия российских ударов по жилым кварталам украинских городов. Фото: Reuters (архивное)

Во вторник, 11 июля, российские террористы подло обстреляли жилые кварталы Херсона. Два человека получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсона 11 июля

Сегодня российские оккупационные войска ударили по гуманитарному штабу и по меньшей мере по пяти жилым домам. В местах обстрелов произошли пожары.

Прокудин рассказал о двух раненых. Один из них находится в тяжелом состоянии.

На местах работают спасатели и медики.

Напомним, в ночь на 11 июля враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа "Shahed". Все вражеские беспилотники были уничтожены.

Из-за падения дронов были повреждены стекла и сельскохозяйственные постройки в частной собственности, а также возникла пожароопасная ситуация в зоне сухой травы. Жертв нет.