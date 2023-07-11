Оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона
Во вторник, 11 июля, российские террористы подло обстреляли жилые кварталы Херсона. Два человека получили тяжелые ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсона 11 июля
Сегодня российские оккупационные войска ударили по гуманитарному штабу и по меньшей мере по пяти жилым домам. В местах обстрелов произошли пожары.
Прокудин рассказал о двух раненых. Один из них находится в тяжелом состоянии.
На местах работают спасатели и медики.
Напомним, в ночь на 11 июля враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа "Shahed". Все вражеские беспилотники были уничтожены.
Из-за падения дронов были повреждены стекла и сельскохозяйственные постройки в частной собственности, а также возникла пожароопасная ситуация в зоне сухой травы. Жертв нет.