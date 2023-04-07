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Окупанти налякали жителів Нової Каховки: біля доріг з'явилися бочки з невідомим вмістом

7 квітня 2023 18:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дії окупантів у Новій Каховці викликали тривогу серед жителів міста
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни закопують бочки з невідомим вмістом обабіч доріг. Місцеві жителі бояться підходити до них.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань

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Що відомо

За словами депутата, росіяни закопують бочки на перехрестях доріг. 

"Херсонська область. В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом. Люди бояться ходити поряд і тим більше підходити", — розповів Хлань.

Як відзначає депутат, наразі невідомо, що у бочках, які закопували росіяни.

Нова Каховка бочки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. В Каховському районі тривають рейдові заходи збройних сил російської федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що стратегія російських окупантів щодо "виведення" своїх військ із Нової Каховки має багато цілей, включаючи психологічний вплив на місцеве населення та українських військових. Збройні сили рф, які захопили територію на лівому березі Дніпра у Херсонській області, активно вдаються до грабежів. Крім того, відбувається вплив на окупаційні війська з боку їхніх власних силових структур, які постійно шукають дезертирів або інших військових, які не готові до бойових дій.

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