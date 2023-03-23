У Генштабі заявили, що окупанти досі перебувають у Новій Каховці

Нова Каховка

Сьогодні, 23 березня, Генштаб повідомив, що всі підрозділи окупантів вийшли з Нової Каховки Херсонської області. Як виявилося, ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Генштаб.

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"Окупанти і досі тимчасово перебувають у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що Україна неодмінно звільнить Нову Каховку.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що з населених пунктів Гола Пристань та Нова Збур’ївка Херсонської області росіяни вивозять награбоване майно та побутову техніку вантажівками, якими до того доставляли боєприпаси.

Також ми писали, що окупанти продовжують тероризувати українців на тимчасово окупованих територіях України. В низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області росіяни шукають громадян з проукраїнською позицією.

Додамо, Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом на Херсонщині. Гарант вже ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів у регіоні, зруйнованих атаками рф.