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В Каховському районі окупанти влаштували рейди на цивільних, — Генштаб

5 квітня 2023 19:59
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Російські рейдери проводять обшуки
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Війська рф посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території. На Херсонщині панують рейдерські заходи.

Про це інформує Міністерство оборони України.

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Рейдерство в Каховці

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. В Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи збройних сил російської федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту.

Крім цього під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України.

Нагадаємо, що 4 квітня українська авіація завдала нищівних ударів по окупантах. Вони втратили багато техніки та особового складу.

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