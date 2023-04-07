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Оккупанты испугали жителей Новой Каховки: у дорог появились бочки с неизвестным содержимым

7 апреля 2023 18:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Действия окупантов в Новой Каховке вызвали тревогу среди жителей города
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во временно оккупированной Новой Каховке россияне закапывают бочки с неизвестным содержимым по обе стороны дорог. Местные жители боятся подходить к ним.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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По словам депутата, россияне закапывают бочки на перекрестках дорог.

"Херсонская область. Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержанием. Люди боятся ходить рядом и тем более подходить", — рассказал Хлань.

Как отмечает депутат, неизвестно, что в бочках, которые закапывали россияне.

Новая Каховка бочки

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Херсонской области. В Каховском районе проходят рейдовые меры вооруженных сил российской федерации по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запретного" контента.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что стратегия российских оккупантов относительно "вывода" своих войск из Новой Каховки имеет много целей, включая психологическое влияние на местное население и украинских военных. Вооруженные силы россии, захватившие территорию на левом берегу Днепра в Херсонской области, активно прибегают к грабежам. Кроме того, происходит влияние на оккупационные войска со стороны их собственных силовых структур, постоянно ищущих дезертиров или других военных, не готовых к боевым действиям.

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