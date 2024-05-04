Окупанти намагаються прорватися на декількох напрямках — ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 801 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти намагаються прорватися на декількох напрямках, однак безуспішно. Українські військові стримують ворога та знищують його техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 4 травня.

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Російські атаки протягом минулої доби

Загарбники завдали п'ять ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснили 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Внаслідок атак РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі противник вчергове атакував Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі дрони було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку бійцями ЗСУ відбито дев'ять атак в районах населених пунктів Харківської та Луганської областей.

На Лиманському напрямку відбито сім атак, здійснених противником в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати противника в районах населених пунктів Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку противник п'ять разів атакував позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 11 безуспішних атак.

Успіхи ЗСУ на фронті

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та трьох пунктах управління противника", — йдеться у повідомленні.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління та двох артилерійських засобах ворога.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати російських окупантів:

особового складу — близько 473 400 (+1260) осіб;

танків — 7 366 (+12) одиниці;

бойових броньованих машин — 14 156 (+27) одиниць;

артилерійських систем — 12 148 (+46) одиниці;

РСЗВ — 1055 (+2) одиниць;

засобів ППО — 788 (+2) одиниць;

літаків — 348 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 611 (+31) одиниць;

крилатих ракет — 2 127 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 337 (+71) одиниць;

спеціальної техніки — 2 001 (+8) одиниця.

Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що наразі лінія фронту найбільш динамічна на Покровському напрямку, а саме поблизу Очеретиного. Експерт не виключає те, що невдовзі може розпочатися битва за Покровськ, яке з прифронтового міста перетвориться на зону бойових дій.

Також командувач сухопутними військами Збройних Сил Олександр Павлюк заявив, що останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху — Запорізької.