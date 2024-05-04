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Оккупанты пытаются прорваться на нескольких направлениях — утренняя сводка Генштаба ВСУ

4 мая 2024 07:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты пытаются прорваться на нескольких направлениях — утренняя сводка Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 801 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты пытаются прорваться на нескольких направлениях, однако безуспешно. Украинские военные сдерживают врага и уничтожают его технику.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 4 мая.

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Российские атаки за прошедшие сутки

Захватчики нанесли пять ракетных и 105 авиационных ударов, осуществили 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.

В результате атак РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные и многоквартирные дома, объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью противник в очередной раз атаковал Украину, применив 13 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все дроны были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Война в Украине — последние новости от Генштаба ВСУ
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении бойцами ВСУ отражены девять атак в районах населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

На Лиманском направлении отражены семь атак, совершенных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области и Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Война в Украине — последние новости от Генштаба ВСУ
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.

На Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских войск в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 11 безуспешных атак.

Успехи ВСУ на фронте

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и трем пунктам управления противника", — говорится в сообщении.

Война в Украине — последние новости от Генштаба ВСУ
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления и двум артиллерийским средствам врага.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что сейчас линия фронта наиболее динамична на Покровском направлении, а именно вблизи Очеретиного. Эксперт не исключает того, что вскоре может начаться битва за Покровск, который из прифронтового города превратится в зону боевых действий.

Также командующий сухопутными войсками Вооруженных Сил Александр Павлюк заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте заметно усложнилась. По данным разведки, целью российских захватчиков на этот год стоит оккупация Донецкой и Луганской областей, а также в случае успеха — Запорожской.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
Генштаб ВСУ

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