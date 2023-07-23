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Окупанти намагаються створити буферну зону навколо Луганщини, — британська розвідка

23 липня 2023 12:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти намагаються створити буферну зону навколо Луганщини, — британська розвідка
Окупанти обстрілюють Україну. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Західне угруповання військ Росії, ймовірно, намагається просунутися назад до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області. Цей регіон РФ вважає однією зі своїх основних цілей війни.

Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

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Яка ситуація на фронті

У відомстві повідомляють, що останніми днями посилився артилерійський обстріл на півночі лінії фронту, в Луганській та Харківській областях.

У британській розвідці припускають, що ймовірно, ці обстріли супроводжувалися деяким збільшенням нападів російських невеликих підрозділів, але ситуація досить розмита, оскільки інформацію викривляє російська дезінформація. 

"Росія, ймовірно, досягла лише незначних здобутків, але її відновлена активність на півночі підкреслює її важливість для Кремля, коли вона одночасно стикається зі значним тиском у південному запорізькому секторі", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені  житлові будинки, будівля адміністрації, Будинок вчених і Спасо-Преображенський собор УПЦ.  

За останніми даними, щонайменше одна людина загинула, 22 дістали поранення, 14 громадян, троє з яких — діти, госпіталізовано.

Російські терористи атакували місто п'ятьма видами ракет усіх видів базування. Загалом їх було випущено аж 19, дев'ять із них вдалося "перехопити" українській ППО

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси і заявив, що жодного виправдання російському злу бути не може.

А мер Одеси Генадій Труханов наголосив, що Росію за удари по історичному центру міста можуть виключити зі складу ЮНЕСКО.

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