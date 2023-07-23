Оккупанты пытаются создать буферную зону вокруг Луганской области, — британская разведка

Оккупанты обстреливают Украину. Фото: росСМИ

Западная группировка войск России, вероятно, пытается продвинуться назад к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области. Этот регион РФ считает одной из собственных главных целей войны.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

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Какая ситуация на фронте

В ведомстве сообщают, что в последние дни усилились артиллерийские обстрелы на севере линии фронта, в Луганской и Харьковской областях.

В британской разведке предполагают, что вероятно эти обстрелы сопровождались некоторым увеличением нападений российских небольших подразделений, но ситуация достаточно размыта, поскольку информацию искажает российская дезинформация.

"Россия, вероятно, достигла лишь незначительных достижений, но ее возобновленная активность на севере подчеркивает ее важность для Кремля, когда она одновременно сталкивается со значительным давлением в южном запорожском секторе", — говорится в отчете.

Напомним, враг не покидает Одессу и практически каждую ночь обильно атакует город ракетами. Эта ночь — не исключение. В результате вражеской атаки на Одессу в городе повреждены жилые дома, здание администрации, Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ.

По последним данным, по меньшей мере, один человек погиб, 22 получили ранения, 14 граждан, трое из которых — дети, госпитализированы.

Российские террористы атаковали город пятью видами ракет всех видов базирования. В общей сложности их было выпущено 19, девять из них удалось "перехватить" украинскому ПВО.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Одессы и заявил, что никакого оправдания российскому злу быть не может.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что Россию за удары по историческому центру города могут исключить из состава ЮНЕСКО.