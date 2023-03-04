Оккупанты пытаются привлечь иностранцев к заключению контрактов с министерством обороны рф

Российский оккупант

Россияне пытаются привлечь граждан других стран к заключению контрактов с минобороны рф. В оккупантов есть необходимость закрыть проблемные места "кадрового голода" иностранцами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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23 февраля 2023 года владимир путин подписал указ №131 "О внесении изменений в некоторые акты президента рф", который уменьшает с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт на прохождение военной службы между иностранцем и министерством обороны рф.

"Таким образом, можно отметить, что так называемая "вторая армия мира" после года полномасштабного вторжения успела себя съесть изнутри, что теперь есть необходимость закрыть проблемные места кадрового голода гражданами других стран. Учитывая кадровый голод в армии рф, не трудно спрогнозировать, что империя также будет проводить усиленную мобилизацию украинцев на ВОТ. По возможности покиньте регион и игнорируйте паспортизацию врага", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе оккупанты расселяют врачей и педагогов из рф в студенческих общежитиях. Это будет продолжаться до тех пор, пока им не найдут "ничейную" квартиру.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму оккупанты начали активно распространять свою пропаганду, однако местные игнорируют кремлевские газеты. Выпущенный врагом выпуск печатного издания "Крымская правда" имеет общий объявленный тираж 8406 экземпляров, в котором значительно увеличилось количество материалов, которые касаются русско-украинской войны и ситуации на полуострове.