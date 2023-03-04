У Маріуполі зафіксували переміщення техніки окупантів у напрямку Мангуша та Бердянська
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення російської техніки. Вона рухається у напрямку Мангуша та Бердянська.
Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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"28 одиниць військового транспорту у супроводі 6 цивільних авто з багажем та причепом. Більшість з них — жива сила, вантажівка з великим кулеметом позаду", — повідомив Андрющенко.
За його словами, помітки на більшості техніки відсутні.
"В інших — V, V в квадраті, О та трикутники з колом", — додав Андрющенко.
Нагадаємо, організація Червоного Хреста доставила в тимчасово окупований населений пункт Мангуш Маріупольського району "гуманітарну допомогу" для окупантів. Вони отримали комп'ютерну та організаційну техніку.
Також ми писали, що московські забудовники відмовилися відбудовувати знищений російськими військами Маріуполь. Вони вимагають від окупаційної армії спочатку захопити Запоріжжя.
Додамо, російська окупаційна "адміністрація" Маріуполя посилила контроль за мешканцями міста. Паспорти та телефони тепер перевіряють навіть у громадському транспорті.