Окупанти не полишають спроб захопити Донеччину — зведення Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Розпочався 777 день широкомасштабної війни в Україні. За минулу добу на полі бою відбулося 83 бойових зіткнення. Російські загарбники намагаються наступати на сімох напрямках фронту, найбільше всього — на Донеччині.

Про це йдеться у новому звіті Генерального штабу ЗСУ.

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Атаки окупантів

За 9 квітня ворог завдав 11 ракетних, 108 авіаційних та 149 артилерійських ударів по позиціях українських героїв та населених пунктах.

Під авіаудари потрапили населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Крім того, під артилерійським обстрілом опинилися 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Атаки ЗСУ

У той же час українські захисники продовжують нищити ворога. За минулу добу Повітряні сили України завдали ударів по 15 районах зосередження військ, озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних систем противника.

Також ракетні війська уразили 1 район зосередження військ та три системи протиповітряної оборони російських загарбників.

Гарячі напрямки фронту

Сокири Сіверщини та Слобожанщини: ворог зберігає свою присутність у прикордонних районах, веде диверсійну діяльність, а також збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону.

Куп'янська вісь: ЗСУ відбили три атаки ворога на околицях Кислівки, Іванівки (Харківська область) та Андріївки (Луганська область).

Лиманська вісь: українські війська відбили 3 атаки противника в районі Терного (Донецька область), де окупанти намагалися прорвати українську оборону.

Вісь Бахмут: українські захисники відбили 29 атак у околицях Білохорівки (Луганська область), Верхньокам'янського, Виимки, Роздолівки, Часового Яру, Нового, Кліщіївки та Андріївки (Донецька область).

Авдіївська вісь: українські захисники відбили 14 атак противника в околицях населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське (Донецька область).

Новопавлівська вісь: Сили оборони продовжують стримувати ворога у околицях Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного. Окупанти здійснили 28 спроб прорвати українську оборону в цій області.

Оріхівська вісь: ворог здійснив 5 атак по позиціях українських захисників у околицях Старомайорського (Донецька область) та Роботиного (Запорізька область).

Херсонська вісь: ворог не полишає спроб вивести українські війська з плацдарму на лівому березі Дніпро. Так, 9 квітня окупанти здійснили одну невдалу атаку по позиціях українських військ.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати армії РФ у війні

особового складу — близько 450080 (+830) осіб;

танків — 7132 (+22) одиниці;

бойових броньованих машин — 13667 (+47) одиницю;

артилерійських систем — 11404 (+18) одиниць;

РСЗВ — 1040 (+1) одиниць;

засобів ППО — 753 (+2) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9070 (+37) одиниць;

крилатих ракет — 2067 (+2) одиниці;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 15248 (+67) одиницю;

спеціальної техніки — 1876 (+8) одиниць.

Втрати росіян станом на 10 квітня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, вночі 10 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ворожих цілей.

Зокрема, лунали вибухи у Миколаєві. В місті була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих ударних безпілотників.