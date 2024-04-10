Оккупанты не оставляют попыток захватить Донетчину — сводка Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Начался 777-й день широкомасштабной войны в Украине. За минувшие сутки на поле боя произошло 83 боевых столкновения. Российские захватчики пытаются наступать на семи направлениях фронта, наибольше всего на Донетчине.

Об этом говорится в новом отчете Генерального штаба ВСУ.

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Атаки оккупантов

За 9 апреля враг нанес 11 ракетных, 108 авиационных и 149 артиллерийских ударов по позициям украинских героев и населенным пунктам.

Под авиаудары попали населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, под артиллерийским обстрелом оказались 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Атаки ВСУ

В то же время, украинские защитники продолжают уничтожать врага. За прошедшие сутки Воздушные силы Украины нанесли удары по 15 районам сосредоточения войск, вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных систем противника.

Также ракетные войска поразили 1 район сосредоточения войск и три системы противовоздушной обороны русских захватчиков.

Горячие направления фронта

Сокиры Северщины и Слобожанщины: враг сохраняет свое присутствие в приграничных районах, ведет диверсионную деятельность, а также увеличивает плотность минных полей вдоль государственной границы.

Купянская ось: ВСУ отбили три атаки врага в окрестностях Кисловки, Ивановки (Харьковская область) и Андреевки (Луганская область).

Лиманская ось: украинские войска отбили 3 атаки противника в районе Терного (Донецкая область), где оккупанты пытались прорвать украинскую оборону.

Ось Бахмут: украинские защитники отбили 29 атак в окрестностях Белохоровки (Луганская область), Верхнекаменского, Выимки, Раздолевки, Часового Яра, Нового, Клещиевки и Андреевки (Донецкая область).

Авдеевская ось: украинские защитники отбили 14 атак противника в окрестностях населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское (Донецкая область).

Новопавловская ось: Силы обороны продолжают сдерживать врага в окрестностях Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного. Оккупанты предприняли 28 попыток прорвать украинскую оборону в этой области.

Ореховская ось: враг совершил 5 атак по позициям украинских защитников в окрестностях Старомайорского (Донецкая область) и Работино (Запорожская область).

Херсонская ось: враг не оставляет попыток вывести украинские войска из плацдарма на левом берегу Днепра. Так, 9 апреля оккупанты совершили одну неудачную атаку по позициям украинских войск.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Утраты армии РФ в войне

личного состава — около 450080 (+830) человек;

танков — 7132 (+22) единицы;

боевых бронированных машин — 13667 (+47) единицу;

артиллерийских систем — 11404 (+18) единиц;

РСЗО — 1040 (+1) единиц;

средств ПВО — 753 (+2) единиц;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9070 (+37) единиц;

крылатых ракет — 2067 (+2) единицы;

кораблей — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 15248 (+67) единицу;

специальной техники — 1876 (+8) единиц.

Потери россиян по состоянию на 10 апреля. Фото: Генштаб

Напомним, ночью 10 апреля российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 вражеских целей.

В частности, раздавались взрывы в Николаеве. В городе была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных беспилотников.