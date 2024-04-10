Вночі Росія атакувала Україну — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей
Російські війська в ніч на середу, 10 квітня, атакували Україну безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ворожих цілей.
Про це повідомили Повітряні сили в Telegram.
Атака на Україну 10 квітня
Так, росіяни запустили по Україні 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136, дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну ракету "Іскандер-М" із мису Чауда в окупованому Криму.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Захисникам вдалося збити загалом 14 дронів "шахед" в межах Миколаївської та Одеської областей.
Також вчора увечері близько 20.00 ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59, що летіли на Одесу.
Нагадаємо, вночі 10 квітня у Миколаєві лунали вибухи. В місті була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих ударних безпілотників.
Раніше ООН заявила, що у березні внаслідок російських обстрілів загинули чи отримали поранення щонайменше 604 цивільні особи, що на 20% більше, ніж у лютому.
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