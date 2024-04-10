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Вночі Росія атакувала Україну — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

10 квітня 2024 07:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі Росія атакувала Україну — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей
Мобільна вогнева група. Ілюстративне фото: rivnenews.com.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в ніч на середу, 10 квітня, атакували Україну безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 ворожих цілей.

Про це повідомили Повітряні сили в Telegram.

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Так, росіяни запустили по Україні 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136, дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну ракету "Іскандер-М" із мису Чауда в окупованому Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Захисникам вдалося збити загалом 14 дронів "шахед" в межах Миколаївської та Одеської областей.

Також вчора увечері близько 20.00 ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59, що летіли на Одесу.

Збиті дрони й ракети 10 квітня
Збиті російські цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі 10 квітня у Миколаєві лунали вибухи. В місті була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих ударних безпілотників. 

Раніше ООН заявила, що у березні внаслідок російських обстрілів загинули чи отримали поранення щонайменше 604 цивільні особи, що на 20% більше, ніж у лютому. 

ЗСУ
безпілотники
обстріли
окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

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